Ölwerte gaben ebenfalls nach. Nach den bisherigen Engpässen bei den Öltransporten scheint sich die Versorgungslage am Ölmarkt aufzuhellen. Das liess die Ölpreise weiter nachgeben, zumal die US-Investmentbank Goldman Sachs vor der Gefahr eines Überangebots im kommenden Jahr warnte. Eine Hochstufung mehrere Ölwerte auf Kaufen durch Kepler trat angesichts dessen etwas in den Hintergrund, federte die Kurse aber gleichwohl ab./mf/jha/