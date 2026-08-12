Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch nur wenig von der Stelle bewegt. Vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag hielten Anleger die Füsse still. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarktes warnte vor negativen Folgen für die US-Anleihemärkte, sollten die Zahlen über den Erwartungen liegen: «Überrascht die Inflation auf der Oberseite, könnten die Renditen weiter steigen und die Fünf-Prozent-Marke ins Visier nehmen - genau dann könnte es für die Aktienmärkte ungemütlich werden.»