Die europäischen Aktienmärkte haben zu Wochenbeginn überwiegend leichte Verluste verzeichnet. Deutlicher nach unten ging es an der Börse in der Schweiz. Die Anleger hielten sich vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag und den am Freitag erwarteten US-Inflationsdaten zurück, hiess es. Hinzu kommt, dass in den USA wegen eines Feiertags die Börsen am Montag geschlossen sind und damit Impulse fehlen. Gegenwind kam von steigenden Ölpreisen, nach erneuten gegenseitigen Angriffen im Krieg zwischen den USA und dem Iran.