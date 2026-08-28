Zur Schwäche neigten dagegen die Technologiewerte. Hier gab es negative Signale aus den USA, nachdem Marvell Technology die zuvor von Nvidia neu entfachte Euphorie rund um Künstliche Intelligenz (KI) wieder gedämpft hatte. Die Quartalszahlen waren bei Anlegern nicht gut angekommen, obwohl das US-Unternehmen seine Ziele nach oben geschraubt hatte. Goldman-Analyst James Schneider bezeichnete die Ergebnisse des KI-Chipherstellers zwar als grundsätzlich positiv, die Markterwartungen seien jedoch immens hoch gewesen./mf/mis