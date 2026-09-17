An der Spitze der Einzelsektoren lagen die Autowerte, die sich damit von den Vortagsverlusten erholten. Dabei kletterten Volvo Cars um 1,9 Prozent. Analyst Ross MacDonald von der Citigroup lobte die Aussagen vor dem Kapitalmarkttag des Autobauers. Diese hätten von Zuversicht bei Margen und Marktanteilen gezeugt. Die am Mittwoch deutlich gefallenen Aktien von Renault erholten sich unterdessen um drei Prozent.