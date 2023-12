Rolls-Royce gehörten in London zu den Favoriten mit plus 3,9 Prozent, denn bedeutende US-Investmentbanken äusserten sich positiv zur Aktie. So hob JPMorgan-Analyst David Perry die Aktie auf «Overweight» und verwies darauf, dass der Triebwerksbauer einen viel höheren, als bislang von ihm vermuteten Prozentsatz seiner Kundenvorschüsse für langfristige Dienstleistungsverträge in Gewinne umwandele. Damit würden sie auch in Barmittel umgewandelt, die Rolls-Royce nach Belieben verwenden könne. Zu verdanken sei dies radikalen Schritten, etwa Preiserhöhungen, des neuen Vorstandschefs in diesem Jahr, sowie Kostensenkungen.