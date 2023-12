Etwas stärker ging es mit CRH nach oben. Die Aktie kletterte um ein Prozent und knüpfte damit an ihre starke Entwicklung im Jahresverlauf an. Die DZ Bank hatte den fairen Wert erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. «Mit dem verkündeten Desinvestment der Kalksteinaktivitäten in Europa und der angekündigten Beteiligung an der australischen Adbri verbreitert der Konzern den geografischen Fussabdruck bei einer gleichzeitig verringerten Abhängigkeit von industriellen Aktivitäten in Europa», hiess es in der Studie. «Wir erwarten weiter, dass CRH vom Infrastrukturausbau in Nordamerika und Europa profitiert.»/mf/mis