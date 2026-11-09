Im Technologiesektor sahen Anleger darüber hinweg, dass Nvidia in New York mit fast fünf Prozent im Minus erwartet wird. Belastet werden die Titel des US-Chipriesen davon, dass der Konzernchef Jensen Huang eine Affäre hatte mit einer Frau, die in mehreren Medienberichten als mutmassliche chinesische Spionin bezeichnet wurde. Bei europäischen Tech-Aktien wie ASML oder Infineon ging die Erholung vom jüngsten Kursrutsch nach dem Wahlsieg der US-Demokraten jedoch weiter.