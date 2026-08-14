Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison stellte sich vor dem Wochenende ein ruhiges Geschäft ein. Der EuroStoxx 50 legte am Mittag um 0,27 Prozent auf 6.562,98 Punkte zu und hielt sich damit im Bereich seiner Höchstkurse. Ausserhalb des Euroraums verlor der Schweizer Leitindex SMI dagegen 0,23 Prozent auf 14.443,22 Punkte, während der britische FTSE 100 kaum verändert tendierte.