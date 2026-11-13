Zu den Gewinnern gehörten auch die Versicherer. Hier waren Aktien der britischen Aviva gefragt, die um 2,7 Prozent anzogen. Die Analysten von RBC sprachen von insgesamt guten Zahlen zum dritten Quartal. Alle Ziele für das Gesamtjahr seien bestätigt worden. Nicht ganz so viel Zustimmung fand das Zahlenwerk der italienischen Generali . In den ersten neun Monaten summierten sich die Grossschäden durch Naturkatastrophen bei dem Unternehmen auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Zusammen mit menschengemachten Katastrophen waren es sogar 1,8 Milliarden Euro und damit 1,1 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie büsste 1,5 Prozent ein.