Am deutschen Aktienmarkt hat am Donnerstag kurz vor der allgemein erwarteten Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) die Vorsicht die Oberhand gewonnen. Gegen Mittag lag der Dax mit 0,2 Prozent leicht im Minus bei 25.529 Zählern. Am Vortag hatte ein herber Rücksetzer den Dax auf ein Tief seit Ende Juli gedrückt, belastet von dem auf über 100 US-Dollar gestiegenen Ölpreis.