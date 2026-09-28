Auch für das Papier des Zuckerherstellers war es zeitweise deutlich nach oben gegangen mit fast 8 Prozent. Zuletzt stand dagegen nur noch ein Plus von 2,6 Prozent zu Buche. Zwar waren die vorgelegten Quartalszahlen stark ausgefallen, doch - so sagte ein Händler - könne die nur am unteren Ende angehobene operative Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026/27 mit dem Umsatz nicht Schritt halten. Zudem wurde moniert, dass es keine neuen Informationen zum Zucker-Segment gegeben habe. Dieses aber sei weiterhin der entscheidende Faktor für die Geschäftsjahreszahlen 2027/28, hiess es./ck/stk