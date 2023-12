Zudem stiegen am Montag die Aktien von Aroundtown , Siltronic und Krones vom SDax in den MDax auf. Dafür ging es für die Titel von ProSiebenSat.1 , Dürr und Befesa in den SDax. Ferner sind nun auch Schott Pharma , Mutares und KSB im Index der kleineren Werte vertreten. Ausscheiden mussten die Papiere von New Work , Secunet und Zeal ./edh/mis