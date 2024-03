Der Dax hat am Dienstag seine moderaten Vortagesverluste nahezu wettgemacht. Für optimistische Stimmung sorgte der SAP-Wettbewerber Oracle, der am Vorabend nachbörslich seinen Quartalsbericht vorgelegt hatte. Zugleich blieben die Anleger aber auch vorsichtig, da im Tagesverlauf Daten zur Inflation in den USA im Februar anstehen. Sie gehören zu den wesentlichen Einflussgrössen, an denen sich die US-Notenbank Fed für ihre geldpolitischen Entscheidungen orientiert. Sollten die Verbraucherpreise dabei womöglich geringer als erwartet gestiegen sein, «könnte der Dax endgültig in Richtung 18 000 Punkte durchstarten», schrieb Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

12.03.2024 12:11