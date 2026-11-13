Die Energiekonzerne RWE und Eon können sich einem Pressebericht zufolge möglicherweise auf einen Geldregen aus Berlin freuen. Die Bundesregierung wolle deren Anteil von einem Drittel an dem Brennelemente-Hersteller Urenco mit Sitz in Grossbritannien kaufen, berichtete die «Welt» auf ihrer Internetseite. Ein Verkauf würde beiden Unternehmen einen erheblichen Wertzuwachs durch eine Randbeteiligung bescheren und die Bilanz stärken, bemerkte ein Marktbeobachter. Die Eon-Titel gewannen als bester Dax-Wert 1,9 Prozent, für RWE ging es um 0,6 Prozent nach oben.