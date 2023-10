Im weiter schwierigen Umfeld dürfte sich der Dax am Montagmorgen zunächst stabilisieren. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex deutete knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start ein moderates Plus von 0,15 Prozent auf 14 710 Punkte an. Das jüngste Tief seit März bei 14 630 Punkten bleibt aber in Sichtweite. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zum Wochenstart ebenfalls etwas höher erwartet.

30.10.2023 08:15