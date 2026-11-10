Der Kalidünger- und Salzproduzent K+S schärfte seinen Ausblick für den Gewinn 2026 nach den Zahlen zum dritten Quartal nach. Für 2026 erwartet K+S nun ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 700 bis 750 Millionen Euro, nachdem bisher 680 bis 760 Millionen Euro im Plan gestanden hatten. Die Analystenschätzung liegt in der Mitte der neuen Spanne. In den drei Monaten bis Ende September steigerte das Unternehmen den Umsatz um gut 6 Prozent, während der operative Gewinn um rund 2,4 Prozent sank. Die K+S-Papiere schnellten auf Tradegate um knapp sechs Prozent hoch.