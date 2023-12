Das abrupte Ende der Weihnachtsrally an der Wall Street dürfte an diesem Donnerstag den deutschen Aktienmarkt belasten. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex Dax ein Minus von 0,5 Prozent auf 16 655 Punkte. Für den EuroStoxx 50 deutete sich ein ähnlich hoher Abschlag an.

21.12.2023 08:21