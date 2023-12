Der Dax dürfte mit moderaten Gewinnen in die verkürzte, letzte Handelswoche des Jahres starten. Positive Impulse kommen von den US-Börsen, die tags zuvor freundlich geschlossen hatten. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt am Mittwoch signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 16 793 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte laut dem Broker IG sogar mit einem Plus von 1,3 Prozent starten.

27.12.2023 08:14