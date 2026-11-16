Unternehmensseitig dürfte am Montag Uniper die Blicke auf sich ziehen. Der Energiekonzern lädt zum Kapitalmarkttag, ausserdem befassen sich die Anleger mit dem geplanten Wiederverkauf von Uniper durch den Bund. RWE soll in einem Konsortium mit der Investmentgesellschaft KKR für Uniper geboten haben, nun aber in der zweiten Runde des Verkaufsprozesses ausgeschieden sein, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete. Ein Händler wertete dies positiv für RWE, da ein Angebot für Uniper am Markt nicht gut ankomme. Vorbörslich legte die RWE-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Freitagsschluss leicht zu.