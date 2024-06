Nach der starken Erholung am Vortag zeichnet sich im Dax am Freitag wenig Bewegung ab. Gewinnmitnahmen bei US-Technologiewerten dürften dafür sorgen, dass Anleger auch hierzulande erst einmal vorsichtiger werden. Der X-Dax als Indikator für den Dax stand am Morgen bei 18 252 Punkten, was nah am Vortagsniveau liegt. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte sich zunächst kaum bewegen.