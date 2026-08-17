OHB profitierten vorbörslich mit plus 4,6 Prozent von Neuigkeiten zum europäischen Satellitennetzwerk. Wie das «Handelsblatt» (Montag) unter Berufung auf mit dem Vorgang vertrauten Personen schreibt, hat sich das belgische Start-up Aerospacelab gegen Airbus durchgesetzt und den Auftrag für den Bau des Grossteils der Satelliten für das geplante Netzwerk Iris2 erhalten. Aus Deutschland sei OHB mit an Bord und werde sogenannten MEO-Satelliten herstellen, die in einer höheren Erdumlaufbahn kreisen und grösser und entsprechend teurer seien. Der Auftragswert hierfür liege wohl bei knapp einer Milliarde Euro. Airbus reagierten kaum und gaben auf Tradegate nur minimal nach./ck/mis