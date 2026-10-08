Nach dem schwachen Vortag dürfte sich der Dax am Donnerstag mit einer Stabilisierung schwer tun. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt ein Minus von 0,34 Prozent auf 25.020 Zähler. Damit bleibt die runde Marke von 25.000 Punkten im Fokus, der sich der Dax bereits am Vortag genähert hatte.