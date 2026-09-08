«Bislang lassen sich Aktienanleger davon nicht aus der Ruhe bringen», schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Sollte sich der Ölpreis allerdings länger auf hohem Niveau halten oder sogar weiter ansteigen, dürften die Schäden für die Weltwirtschaft hoch sein. «Und dann werden auch die Aktienmärkte den Ölpreis nicht dauerhaft ignorieren können». Aktuell überwiege am Aktienmarkt die Hoffnung auf eine nur kurze Eskalationswelle zwischen den USA und dem Iran und einen anschliessend schnellen Rückgang der Ölpreise.