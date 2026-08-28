Die Zahlen grosser US-Technologieunternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten am Vortag die Märkte angetrieben. Vor allem an der Nasdaq-Börse in New York war es deutlich bergauf gegangen. Getrübt wird dies jedoch durch nachbörslich hohe Kursverluste für die Aktien des KI-Chipherstellers Marvell Technology , der sich laut Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker etoro neben Nvidia und Broadcom zu einem wichtigen Profiteur des KI-Infrastrukturbooms entwickelt habe. Nach extremer Kursrally sei bei Marvell bereits viel Wachstum eingepreist.