Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 25.986 Punkte. Damit gerät die viel beachtete Marke von 26.000 Punkten in Gefahr, die er zuletzt wieder überwunden hatte. Am Freitag war der Dax zeitweise bis auf 26.167 Punkte gestiegen, hatte dann jedoch vor der 21-Tage-Linie abgedreht, die als kurzfristiger Trendindikator gilt. Das anderthalb Wochen alte Rekordhoch bei 26.618 Punkten bleibt erst einmal ausser Reichweite. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montag 0,1 Prozent tiefer erwartet.