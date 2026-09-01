Angesichts schon hoher Bewertungen haben die Börsen derzeit mit den weiter steigenden Ölpreisen und Anleihezinsen zu kämpfen. Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche gilt seit geraumer Zeit als sicher. Und seit entsprechenden Hinweisen von US-Notenbankchef Kevin Warsh vom vergangenen Freitag gehen die Märkte auch von einer Leitzinserhöhung in den USA im September aus.