Auf der Unternehmensseite richten sich die Blicke der Anleger auf die DHL Group . Der Logistikkonzern hob nach einem Ergebnisanstieg im dritten Quartal seine Prognose für den operativen Gewinn des laufenden Jahres an. Für den Aktienkurs ging es am Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um knapp ein halbes Prozent nach oben. Ein Händler wertete den neuen Ausblick positiv, eine komplette Überraschung sei er aber nicht.