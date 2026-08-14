Wie die Landesbank schreibt, hält der «schöne Aktiensommer» damit an. Der Dax widersetze sich dem saisonalen Gegenwind im August, der eigentlich als «schwieriges Terrain» gelte. In den vergangenen drei Jahrzehnten habe der Dax in diesem Monat durchschnittlich 2,2 Prozent verloren. Mit den Kursgewinnen, die am Freitag erwartet werden, würde er seinen Monatsgewinn nun wieder auf mehr als drei Prozent ausbauen.