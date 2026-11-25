Nach der starken Erholung zum Wochenauftakt und dem erneuten Rückschlag am Dienstag zeichnet sich im Dax eine Stabilisierung ab. Am Mittwochmorgen signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,3 Prozent auf 25.095 Punkte. Vor fast zwei Wochen hatte er bei etwas mehr als 27.000 Punkten noch auf Rekordniveau gestanden.