Nun zeichnet sich aber in Europa und später den USA zunächst etwas Entspannung ab, während sich der südkoreanische Kospi am Morgen weiter schwach zeigte. Bis Juni war der technologielastige Index noch der Highflyer, seither verlor er bis dato mehr als die Hälfte. Er schaffte im Tagesverlauf nur eine kleine Eindämmung seiner Verluste.