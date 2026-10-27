Nach den Erholungsgewinnen zum Wochenstart dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst leicht nachgeben. Die Ölpreise kamen am Dienstag nach einem kräftigen Anstieg am Vorabend etwas zurück. Sie entfernen sich damit weiter von ihrem jüngsten Sechsmonatshoch. Am Dienstag überwiegt wieder die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Krieg zwischen den USA und dem Iran und dem damit verbundenen Konflikt am Persischen Golf.