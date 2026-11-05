Die Aktien der Telekom legten auf Tradegate um 1,3 Prozent zu. Die Zahlen seien stark ausgefallen und lägen über den Erwartungen, sagte ein Händler. Er verwies allerdings auch auf wieder aufkommende Sorgen bezüglich einer kompletten Fusion mit T-Mobile US . Die Dividende will die Telekom erhöhen um zehn Prozent, am Markt war aber mit einer noch stärkeren Steigerung gerechnet worden.