Dagegen wurde die Privatbank Berenberg positiver für Sixt und die britische Bank Barclays positiver für Schott Pharma , was beiden Aktien vorbörslich auf Tradegate Auftrieb gab. Berenberg-Analystin Yasmin Steilen hob das Kursziel für die Aktie des Autovermieters von 83 auf 91 Euro an und ihre Bewertung von «Hold» auf «Buy». Angesichts der schwachen Konsumstimmung spräche zwar das Bauchgefühl gegen die Kaufempfehlung, die Aussichten aber für die Münchner, schrieb sie und erwartet unter anderem ein starkes Sommer-Reisegeschäft in Europa.