Unter den Einzelwerten im Dax dürfte die Aktie des Autozulieferers Continental einen Blick wert sein. Nach letzten Signalen des Managements vor der wegen der Quartalszahlen Anfang November anstehenden Schweigeperiode legte das Papier auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,8 Prozent zu. So hält Analyst David Lesne von der UBS eine Aufstockung der Gesamtjahresziele für möglich, wie er schrieb. Das dritte Quartal dürfte stark ausgefallen sein und den operativen Ergebniskonsens übertreffen. Die Trennung von ContiTech dürfte ihm zufolge um den Jahreswechsel herum finalisiert werden.