Evonik und BASF könnten wegen eines Pressberichts einen Blick wert sein, bewegten sich auf Tradegate aber ebenfalls kaum. Im Falle einer möglichen Übernahme von Evonik würde BASF die Zusagen des Spezialchemiekonzerns zu Standorten und Arbeitsplätzen nicht untergraben, berichtete die «Börsen-Zeitung». BASF sei bereit, entsprechende Verpflichtungen in einer Vereinbarung mit Evonik einzugehen, hiess es den Angaben zufolge von zwei dem Ludwigshafener Chemiekonzern nahestehenden Personen.