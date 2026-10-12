Unter den Einzelwerten dürften zunächst vor allem die Aktien von Nordex im Blick stehen. Der Windkraftanlagenbauer erhielt im dritten Quartal deutlich mehr Bestellungen als im Jahr zuvor. «Es lagen zwar keine Konsensschätzungen vor, doch der Anstieg erscheint massiv, auch wenn entsprechende Hinweise bereits in den Meldungen zum Auftragseingang der vergangenen Monate enthalten waren», sagte ein Händler. «Dies dürfte den Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises mehr als ausgleichen.» Die Aktie gewann vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Börsenschluss am Freitag knapp 4 Prozent.