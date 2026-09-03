Im Dax steht die Deutsche Telekom mit dem Einstieg des aktivistischen Investor Elliott im Fokus. Dieser habe einen beträchtlichen Anteil aufgebaut und angedeutet, dass die Bonner ihre Pläne für eine Fusion mit der US-Mobilfunktochter T-Mobile US fallen lassen sollten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf Kreise. Stattdessen sollten andere Massnahmen ergriffen werden, um den Wert des Unternehmens für die Aktionäre zu steigern - etwa über eine deutliche Ausweitung der Aktienrückkäufe. Alle Beteiligten hätten die Angelegenheit nicht kommentieren wollen. Vorbörslich legten die Aktien der Deutschen Telekom zu. Für die Titel von T-Mobile US war es am Mittwoch um 2,8 Prozent bergauf gegangen.