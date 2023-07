Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn am Montag signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 16 171 Punkte. Damit rückt das Rekordhoch von Mitte Juni bei 16 427 Punkten wieder in den Fokus nach einem Gewinn von rund 16 Prozent in den ersten sechs Monaten 2023. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent erwartet.