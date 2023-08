Am Tag vor dem Beginn des mit Spannung erwarteten Notenbanker-Treffens in den USA dürfte der Dax erst einmal weiter zulegen. Vorbörslich zeichnen sich am Mittwoch leichte Kursgewinne ab. Der X-Dax signalisierte den Dax eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 15 768 Punkten. Es wäre der dritte Tag in Folge mit steigenden Kursen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls etwas höher erwartet.

23.08.2023 08:06