Nach den bescheidenen Kursgewinnen seit Wochenbeginn ist für den Dax auch am Mittwoch keine klare Erholung in Sicht. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,04 Prozent auf 15 259 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird 0,2 Prozent höher erwartet.

18.10.2023 08:20