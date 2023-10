Laut den Experten der ING Bank richten sich die Blicke nun auf Kommentare von US-Notenbankern, die am Montag erwartet werden. Unter anderem werde deren Chef Jerome Powell an einer Diskussionsrunde teilnehmen, in der es neue Eindrücke zur künftigen Geldpolitik geben könne. «Die Zinsaussichten bleiben in den nächsten Wochen das A und O der Märkte», sagte am Morgen ein Marktbeobachter. Auch Einkaufsmanagerindizes, darunter der ISM-Index für die US-Industrie, werden am Montag am Markt als relevant bezeichnet.