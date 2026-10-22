Der Experte sieht das Thema KI in der schwierigen Phase zwischen technologischer Validierung und finanziellem Erfolg. Meta wachse zwar stark, habe aber auch klargemacht, dass der nächste Schub viel kosten werde. Der Meta-Kurs selbst legte in der US-Nachbörse zwar etwas zu, doch neben den Ergebnissen von Tesla wurden auch jene des IT-Riesen IBM und des Halbleiterausrüsters Lam Research über Nacht mit Kursverlusten quittiert.