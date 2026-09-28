Laut den Experten der Landesbank Helaba bleibt abzuwarten, ob es in der neuen Woche für den Dax die nötigen Impulse für einen Ausbruch aus dem jüngsten Schwankungsbereich geben wird. Der Index pendelt seit fast drei Wochen zwischen den 21- und 100-Tage-Linien, die als kurz- bis mittelfristige Indikatoren beliebt sind. «Es müsste vermutlich eine Entspannung bei Energiepreisen und Renditen einsetzen, um mehr Potenzial auf der Oberseite zu eröffnen», heisst es am Morgen im Tagesausblick der Hessisch-Thüringischen Landesbank.