Seitens der Berichtssaison stehen in den USA die Zahlen der Bank of America und Morgan Stanley an. In Europa hat inzwischen der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML seine Quartalsbilanz vorgelegt. Das Unternehmen kann die hohe Nachfrage nicht erfüllen und plant einen Kapazitätsausbau. Die Zahlen zum dritten Jahresviertel fielen unterdessen weitgehend wie erwartet aus. Die Aktie gab auf Tradegate nach, was heimische Technologiewerte wie Infineon , Aixtron , Elmos oder Suss Microtec allerdings nicht mit nach unten zog. Sie legten nach ihren Verlusten am Vortag vorbörslich auf Tradegate verglichen mit dem Xetra-Schluss dennoch zu.