Der Dax setzt seine Rekordrally wohl auch am Dienstag fort. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,27 Prozent auf 16 839 Punkte, was eine Bestmarke bedeuten würde. Damit rückt die 17 000er-Marke einen Schritt näher. Die Jahresendrally seit dem Tief im Oktober beläuft sich mittlerweile auf rund 15 Prozent. 2023 hat der Dax bislang sogar mehr als 20 Prozent gewonnen.

12.12.2023 08:18