Der Dax wird nach seinem schwachen Wochenausklang am Montag kaum verändert erwartet. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 15 195 Punkte. Beim Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 zeichnet sich ebenfalls ein knappes Plus ab.

16.10.2023 08:15