Unter den Einzelwerten richtet sich der Fokus auf Hellofresh . Der Kochboxenversender kommt nicht aus der Krise. Nach einem erwarteten kräftigen Umsatzrückgang und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns im dritten Quartal senkte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen die Prognosen für das laufende Jahr. Die Aktien notierten im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mehr als acht Prozent unter dem Xetra-Schluss am Donnerstag./la/jha/