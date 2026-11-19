Ein gelungener Start scheint damit sicher. Der Rekord-Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein - nicht für Anthropic selbst, sondern die gesamte KI-Industrie. Denn zum einen zeigt er das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bisher hohe Verluste schrieb und noch hunderte Milliarden Dollar in Infrastruktur investieren will. Er bedeutet aber gleichzeitig auch für die Branche, dass der Markt sich nicht grundsätzlich durch die Angst vor Risiken Künstlicher Intelligenz und vor allem die jüngsten Zweifel an den Gewinnaussichten abschrecken lässt.