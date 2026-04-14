Die Aktienmärkte in Ostasien profitierten zuletzt ebenfalls von den Spekulationen über eine baldige Fortsetzung der Friedensgespräche, während die Ölpreise wieder unter der 100-Dollar-Marke liegen. Laut der Commerzbank wirkt es so, als preisen die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Einigung ein, bevor die zweiwöchige Waffenruhe in einer Woche abläuft. Dabei dürften die Differenzen zwischen den beiden Seiten aber noch erheblich sein, gaben die Experten der Bank am Morgen zu bedenken.